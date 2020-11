Gains estimés de la vente de votre énergie solaire

L'obligation d'achat

Exemple

Prime à l'autoconsommation en euros par kWc* en vigueur du 01/07/20 au 30/09/20

En tant que particulier, grâce au système de l'obligation d'achat, vous pouvez injecter de l'électricité sur le réseau et la vendre à un acheteur à un prix fixé par la loi. Ce mécanisme permet d'aboutir à une rentabilité normale des capitaux investis sur la durée de vie des installations.Le producteur photovoltaïque peut vendre tout ou partie de l'électricité qu'il produit.Les tarifs d'achat sont fixés par arrêté et évoluent chaque trimestre.Pour une installation photovoltaïque de 3 kWc, le producteur perçoit 18,49 c€/kWh s'il vend la totalité de sa production ou 10 c€/kWh s'il vend uniquement le surplus.La prime à l'autoconsommation photovoltaïqueL'autoconsommation photovoltaïque est la consommation de sa propre production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Elle permet d'utiliser une énergie non polluante et abondante et de contribuer à la transition énergétique.Les installations qui permettent l'autoconsommation (installations de vente en surplus), sont éligibles à une prime à l'investissement. Cette prime est dégressive et variable en fonction de la puissance de l'installation.Elle est répartie sur les 5 premières années de fonctionnement.Puissance de l'installationMontant de la prime pour une installationInférieure ou égale à 3 kWc -> 390 €/kWcEntre 3 et 9 kWc --> 290 €/kWcEntre 9 et 36 kWc --> 170 €/kWcEntre 36 et 100 kWc --> 80 €/kWc(*) kWc = kilowatt-crête, puissance de l'installation.